Реактивную мину выбросило на берег в Севастополе после шторма

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После шторма на берег в Севастополе выбросило реактивную мину, фото снаряда опубликовал Telegram-канал «Mash на волне». По данным канала, мину обнаружил местный житель.

В канале отметили, что на место прибыли саперы Росгвардии. Они установили, что снаряд — учебный, опасности не представляет, и увезли ее с собой.

Ранее Минэнерго России сообщило, что около 1,9 млн человек остались без электроснабжения из-за непогоды в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Аварийные службы работают в усиленном режиме, на местах ЧП задействованы 680 бригад.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что шторм стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений. По его словам, похожая буря была во времена Крымской войны в 1854 году. Тогда стихия поглотила более 30 кораблей европейской коалиции.

Также стало известно, что Берингово море вышло из берегов и затопило аэропорт административного центра Олюторского района на севере Камчатки. По данным СМИ, взлетно-посадочная полоса оказалась под водой. Самолетное сообщение с муниципалитетом было прервано. По словам главы МЧС края Сергея Лебедева, сейчас вода уже отступила.