После отравления школьников шоколадом в Подмосковье начато расследование

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученики школы в Подмосковье пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции после употребления шоколада, сообщили в Telegram-канале регионального Роспотребнадзора. Ведомство начало расследование. Проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидрасследование по факту жалоб на симптомы острой кишечной инфекции у учащихся МБОУ «Мисайловская СОШ № 1» после употребления шоколада, — говорится в сообщении.

В Минздраве Подмосковья сообщили РИА Новости, что после отравления шоколадом один ребенок оказался в больнице, еще двоих детей осмотрели врачи. СМИ писали, что в деревне Мисайлово троих учеников госпитализировали с отравлением после того, как они съели шоколадку на перемене.

По данным Telegram-канала Baza, семь школьников в Подмосковье обратились к медикам после того, как ученик пятого класса по случаю своего дня рождения угостил одноклассников шоколадкой со вкусом Oreo. В результате некоторым ученикам стало плохо во время уроков, их отправили к врачам.

По информации Telegram-канала Mash, госпитализировали 11-летних девочку и мальчика, еще одной школьнице оказали помощь на месте. По его данным, они сказали врачам, что съели шоколад натощак.