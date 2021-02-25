После обысков в администрации Алтайского края задержан чиновник

https://static.news.ru/photo/4921f522-7804-11eb-b3c8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В администрации Рубцового района Алтайского края прошли обыски, в ходе которых был задержан один из сотрудников.

Обыски проводились в рамках возбуждённого уголовного дела по ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Размер взятки задержанного чиновника не раскрывается, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона. Подробности происшествия выясняются. Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в ходе обыска 20 февраля в комитете строительства администрации Волгоградской области произвели изъятие документов в рамках расследования дела о коррупции во время строительства детского сада в городе Волжский.

В рамках уголовного дела ранее был арестован чиновник мэрии Волжского Михаил Шушко. По версии следствия, он при использовании своего служебного положения заключил контракт на строительство в личных интересах, писал NEWS.ru.

Также накануне Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии по делу о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 235 млн 280 тысяч рублей.