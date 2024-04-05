После нападения на Чибиса возбудили уголовное дело Прокуратура возбудила уголовное дело после нападения на Чибиса в Апатитах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Мурманской области возбудила уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, напавшего на губернатора региона Андрея Чибиса, сообщает пресс-служба ведомства. Дело заведено ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ о покушении на убийство в связи с осуществляемой деятельностью. Нападавшему грозит срок до 20 лет лишения свободы. Дальнейшее расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры области.

Прокуратурой области признано законным и обоснованным возбуждение в отношении жителя г. Апатиты уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, — говорится в сообщении.

Нападение на губернатора Чибиса было совершено вечером 4 апреля. В Следственном комитете раскрыли, что напавшего с ножом мужчину ранили при задержании сотрудники Росгвардии.

Главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев уточнял, что пациент находится в реанимации. По его словам, Чибису очень повезло, что злоумышленник не задел ножом аорту. Губернатора оперировали больше часа.

Ранее стало известно, что мужчина, которого ряд СМИ называет напавшим на губернатора Мурманской области в Апатитах, неоднократно привлекался к административной ответственности. Мужчина получал штрафы за нарушение ПДД и был лишен прав, а также был привлечен к ответственности за причинение вреда здоровью.