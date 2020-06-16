После беспорядков в Дагестане задержаны 10 человек

https://static.news.ru/photo/814b0bde-b070-11ea-919e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Низами Гаджибалаев/ТАСС

После беспорядков, которые устроили граждане Азербайджана в пункте временного размещения в Дагестане, задержаны 10 человек. Сотрудники СКР устанавливают всех причастных к инциденту лиц.

Беспорядки произошли 15 июня. Около 400 азербайджанцев, недовольных организацией их пропуска на родину, покинули платочный городок и попытались перекрыть федеральную автодорогу «Кавказ». В ходе пресечения их действий пострадали девять сотрудников полиции и были повреждены пять служебных автомобилей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), сообщается на сайте следуправления СКР по Республике Дагестан.

Как ранее писал NEWS.ru, пункт временного размещения у границы с Азербайджаном был создан по инициативе МЧС РФ. В него направлялись граждане соседней республики, которым не удалось попасть на родину из-за пандемии коронавируса. Первоначально палаточный городок был рассчитан на 200 человек, а позднее был расширен ещё на 150 мест.