После атаки дронов ВСУ в регионе РФ загорелась нефтебаза В Темрюкском районе из-за атаки БПЛА загорелись три цистерны на нефтебазе

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

В нескольких муниципалитетах Краснодарского края российскими силами противовоздушной обороны были подавлены беспилотники Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. В Темрюкском районе от воздушного удара повреждена инфраструктура нефтебазы, отметил он.

Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания. По моему поручению на место происшествия выехал глава района Федор Бабенков. Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, — констатировал Кондратьев.

Туристический поток в Краснодарском крае остается на достаточно высоком уровне, несмотря на участившиеся обстрелы со стороны ВСУ, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, на сегодняшний день в Кремле не видят рисков снижения потока туристов на Кубани в сезон отпусков.

До этого Минобороны России информировало об атаке украинских войск на Краснодарский край, ВСУ использовали беспилотники самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили в небе над регионом пять дронов.