После атаки беспилотника в Брянской области есть пострадавшие Один человек пострадал после атаки беспилотника со взрывчаткой в Брянской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Один человек пострадал в результате атаки украинского беспилотника со взрывчаткой в Суземском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, разрушений нет, на месте происшествия работают оперативные службы.

Сегодня ВСУ совершили обстрел Суземского района. С помощью БПЛА сброшено взрывное устройство. Есть один пострадавший, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. Разрушений нет, — написал губернатор.

Также сегодня, 5 апреля, под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. Пострадавших нет, осколками снарядов повреждены три частных домовладения и три автомобиля.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в результате атаки беспилотников в Белгородской области пострадали трое российских военных. Они получили легкие травмы. Минобороны РФ не подтверждало данную информацию. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что с дрона было сброшено два взрывных устройства, обошлось без разрушений.