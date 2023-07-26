Посла России в Замбии обокрали на 400 тысяч рублей в Санкт-Петербурге Посла России в Замбии Ярахмедова обокрали на 400 тысяч рублей в Санкт-Петербурге

Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Азим Ярахмедов

В Санкт-Петербурге посла России в Замбии Азима Ярахмедова обокрали на 400 тысяч рублей в одном из супермаркетов на Московском проспекте, сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ». По информации канала, злоумышленник вытащил у дипломата борсетку, в которой лежали документы и деньги. Ярахмедов сразу обратился в полицию.

Канал пишет, что злоумышленника задержали в тот же день. Им оказался водитель, дома у него нашли борсетку и документы дипломата. Мужчина сознался в содеянном.

Ранее группа неизвестных похитила дорогостоящий кабель на одном из участков ЦКАД в Новой Москве. В результате похищения дорога осталась без света. Стоимость кабеля оценивается примерно в 1,5 млн рублей.

До этого в восточной части Москвы злоумышленники перерезали и похитили более километра кабеля Министерства обороны РФ. Пропажу заметили сотрудник ведомства и специалист «Воентелекома». Похищение привело к сбою. Стоимость одного метра кабеля составляет 5 тысяч рублей, общий материальный ущерб может быть оценен в 5 миллионов рублей.