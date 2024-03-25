Пошутившему про бомбу студенту из Петербурга грозит восемь лет тюрьмы «Фонтанка»: петербуржцу грозит срок за сообщение о бомбе в «Лондон Молле»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первокурсник Санкт-Петербургского политехнического университета, пошутивший про минирование ТРК «Лондон Молл», может получить до восьми лет лишения свободы, сообщает «Фонтанка». По информации издания, в отношении студента было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма с целью дестабилизации органов власти.

Правоохранительные органы уже задержали 19-летнего первокурсника, его доставили в изолятор временного содержания. Там юноша будет ожидать избрания меры пресечения.

Ранее СМИ сообщали об эвакуации торгового центра «Лондон Молл» в Невском районе Санкт-Петербурга после сигнала о бомбе. Тогда оперативники не нашли взрывное устройство, однако им удалось взять под стражу звонившего, который отказался давать показания.

До этого теракт произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном городе Красногорске. Тогда люди в камуфляже открыли огонь по посетителям из автоматов, после чего устроили пожар в здании. По информации СМИ, количество погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 144 человек, еще 97 пострадавших находятся в больницах. Кроме того, в ночь на 25 марта в здании концертного зала были найдены 17 фрагментов тел.