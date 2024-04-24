«Пошла за червями и пропала»: пропавшую жительницу Яйвы обнаружили мертвой Пропавшую в поселке под Пермью девушку обнаружили мертвой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В поселке Яйва Пермского края изнасиловали и убили 21-летнюю местную жительницу Александру Шелунцову, сообщает портал 59.ru. Девушку искали с 20 апреля, а 23 апреля ее тело, наполовину погруженное в воду, обнаружили в канаве. На теле девушки были синяки, причиной ее смерти стало удушье. Уточняется, что в день пропажи супруг Александры попросил ее накопать червей, поскольку хотел сходить на рыбалку.

Александра оставила дочку у бабушки с дедушкой и пошла за червями. Ее долго не было, родители забеспокоились, стали ей звонить. Но телефон был выключен, — рассказал муж убитой.

Канава, где обнаружили труп девушки, находится возле детского сада. По камерам внешнего видеонаблюдения дошкольного учреждения удалось выяснить, что Александра шла в сторону лесополосы с молодым человеком высокого роста. Сейчас ведутся его поиски.

Ранее студент из Китая на вечеринке с земляками под Санкт-Петербургом изнасиловал девушку, угрожая ей пистолетом. Мероприятие проходило в ночь на понедельник в коттеджном поселке «Мечта» во Всеволожском районе. Девушку отправили на обследование, медики зафиксировали следы побоев и признаки надругательства.