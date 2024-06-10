«Пошла отсюда, тварь»: живодерка оплатила штраф и продолжила убивать зверей В Нижегородской области живодерка переехала из деревни и продолжила убивать

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В Нижегородской области женщина, осужденная за убийства животных, переехала в другую деревню и продолжает собирать у местных жителей собак и кошек, расправляясь с ними, сообщает региональная телепрограмма «Кстати». Известно, что ранее женщина оплатила штраф в размере 15 тысяч рублей за садистские преступления против животных, которые совершала во дворе своего дома в деревне Кондратьево. Теперь пенсионерка вместе с сыном переехала в рабочий поселок Сухобезводное, что в 50 км от Кондратьево.

Разговаривать с журналистами женщина в грубой форме отказалась, но пригрозила, что лично позвонит ведущим шоу «Мужское/Женское».

Пошла отсюда, тварь, ты не имеешь права сюда подходить. Я сейчас милицию вызову! <...> Завтра же позвоню Гордону с Барановской и будем разбираться! — кричала женщина журналистке, которая подошла к ее дому, чтобы взять комментарий.

Местные жители стали подозревать неладное после того, как за котятами от их кошек стала приходить одна и та же женщина. Директор местного приюта для животных Людмила Громова отметила, что живодерка представляет себя как «добрые руки». Соседей она заверяла, что пристраивает животных, пока их опасения не подтвердились — у двора нашелся мешок с задушенными собакой и котенком.

В суде женщина предоставила справки об инвалидности и бедственном положении, из-за чего ей разрешили выплачивать штраф в 15 тысяч в течение года.

Ранее в городе Находке возбуждено уголовное дело против 62-летнего пенсионера, который пристрелил на своем участке чужую кошку. Разбирательство ведется по статье о жестоком обращении с животными.