Посетителя омской кофейни не смутила влетевшая в здание «вишневая» девятка В Омске посетитель кофейни не удивился влетевшему в здание автомобилю

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Омске автомобиль протаранил кофейню, однако находившийся там посетитель даже не обратил внимания на происшествие. Как сообщает Telegram-канал «112», который опубликовал видео наезда машины, ЧП произошло в центре города около остановки «Голубой огонек».

На кадрах видно, что водитель отечественного легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения при перестроении на выделенную полосу. В результате он допустил столкновение с иномаркой и врезался в кофейный павильон. Находящийся в этот момент в заведении мужчина продолжил сидеть на своем месте. По факту аварии полиция проводит проверку. Пострадавших нет.

Ранее в Барнауле легковушка врезалась в трамвайную остановку, где находились люди. Как сообщила пресс-служба МВД России, 32-летний водитель не справился с управлением и наехал на двух граждан. В результате аварии погиб 68-летний мужчина. Еще одна пострадавшая с тяжелыми травмами находится в больнице. Виновника ДТП отправили под арест на два месяца. Ход расследования находится на контроле городского прокурора Максима Маковеева.