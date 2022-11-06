Посетители сгоревшего в Костроме кафе часто устраивали драки Житель Костромы рассказал о пьяных драках в сгоревшем кафе «Полигон»

Фото: Ольга Евтушкова/РИА Новости

Пьяные посетители костромского кафе «Полигон» мешали людям спать по ночам и устраивали беспорядки, признался местный житель Артем Аксенов. В разговоре с «Известиями» он отметил, что драки в злачном заведении происходили на постоянной основе: от одного до трех раз в неделю.

Постоянно тут пьяные, там пьяные. Только ляжешь спать, а они идут, орут. Драки устраивали, стекла били, — отметил Аксенов.

Пожар в «Полигоне» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. По последним данным, погибли 13 человек, еще пятеро пострадали. Из заведения были эвакуированы 250 человек.

Силовики задержали 23-летнего военнослужащего Станислава И. По версии следствия, он произвел серию выстрелов из охотничьей ракетницы, после чего скрылся.

Во время пожара в костромском кафе «Полигон» сгорел цветочный магазин. Его хозяйка Ольга Димитриу рассказала, что приехала на работу через час после начала пожара и пробыла там до утра. По словам женщины, пожар уничтожил дело всей ее жизни.