Посетители ночного клуба в Курчатове избили сотрудников Росгвардии Полиция задержала организаторов избиения сотрудников Росгвардии в Курской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Организаторы нападения на сотрудников Росгвардии в Курчатове Курской области были вновь задержаны, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Полицейских, отпустивших преступников из-под стражи, ждут разбирательства, указал он.

Только что организаторы нападения на курских росгвардейцев задержаны. Тех, кто их отпустил, ждут суровые разбирательства, — написал Хинштейн.

Ранее Telegram-канал «Многонационал» сообщил об избиении сотрудников Росгвардии, прибывших на вызов в ночной клуб города Курчатова. По его информации, силовиков не впустили в заведение, после чего несколько человек напали на них на улице. Преступники были задержаны, однако позднее отпущены.

Следственный комитет также уточнил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В отношении обвиняемых будет избрана мера пресечения. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил об избиении журналиста «Известий» Кирилла Полякова. На корреспондента напала охрана одного из московских караоке. Поляков госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.