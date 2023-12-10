Посетители бара в Екатеринбурге закидали персонал бутылками и стаканами В баре Екатеринбурга произошла крупная потасовка со звуком выстрелов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В популярном баре Екатеринбурге произошла драка, в ходе которой раздался хлопок, похожий на звук выстрела, сообщает E1.RU. Также участники конфликта начали бросаться в персонал и других клиентов стаканами и бутылками. Сотрудники и гости заведения, не участвующие в драке, спрятались от дебоширов на кухне.

Сначала была просто драка. Охранник начал разнимать, но это не помогало, так как люди друг друга провоцировали. В персонал и посетителей начали лететь стаканы и бутылки. В какой-то момент раздался хлопок. Все начали кричать, что у одного из зачинщиков оружие, и побежали на кухню, — рассказал очевидец.

После звука, похожего на выстрел, конфликт быстро прекратился. Об огнестрельных ранениях никто не сообщил, однако в одного из сотрудников попали осколки брошенной посуды. Сейчас на месте происшествия работают медики и полиция.

Ранее гости Санкт-Петербурга из Калмыкии, Ставрополья, КЧР, Ростовской и Липецкой областей устроили драку на ножах на улице Восстания. Массовую драку спровоцировал торговый вопрос — одни приезжие что-то продавали, а другие не захотели заплатить за товар и схватились за оружие. Проходившая мимо женщина вызвала полицию. Участников потасовки госпитализировали.