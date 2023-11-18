Посетители бара толпой избили семейную пару в Новосибирске

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В Новосибирске в кафе-баре «Рандеву» произошла массовая драка, во время которой топла мужчин избила семейную пару, сообщает паблик «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». По словам пострадавшей, она пыталась защитить мужа, однако также получила травмы.

Я девушка, вся в крови. Я его защищала собой. Защищала своего мужа от того, чтобы его избивали толпой. Налегла на него, и меня избили мужчины, — заявила женщина.

По ее словам, инцидент произошел в ночь на 18 ноября. Женщина также опубликовала видео с последствиями потасовки. Пострадавшие написали заявление в полицию на злоумышленников. Официальной информации от правоохранительных органов по поводу драки пока не поступало.

Ранее в Волгограде пьяные супруги напали на бригаду скорой помощи, которую сами и вызвали. Мужчину и женщину в состоянии алкогольного опьянения сначала осмотрели приехавшие на место медики, после чего они напали на врача и фельдшера с кулаками и оскорблениями.

В Москве ранее несколько человек избили мужчину за то, что он повалил на землю подростка, который напал на его дочь. Сначала родитель отнял у семиклассника палку, которой он ударил его дочь, затем ввязался в потасовку с другими школьниками, пытавшимися отомстить девочке. После этого на москвича напала топла недоброжелателей.