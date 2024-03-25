Посетителей «Пассажа» в Петербурге эвакуировали после «некоего звонка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из торгового дома «Пассаж» на Невском проспекте эвакуируют посетителей, передает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев. По данным издания, людей стали выводить из строения после «некоего звонка».

У здания «Пассажа» дежурят две машины скорой помощи. Сотрудники находящегося в здании супермаркета сообщают о сработавшей пожарной сигнализации. Директор ТД «Пассаж» Дмитрий Абрамов позднее рассказал «Фонтанке», что поступил телефонный звонок о минировании.

Согласно регламенту, эту информацию проверяют сейчас, — сказал Абрамов.

25 марта в учреждения с большим количеством человек в России массово поступают сообщения об угрозах. Так, днем эвакуировали посетителей торгового центра «Мозаика». В 14:30 стало известно, что проходила эвакуация ТЦ «Город Лефортово». Всех посетителей и персонал вывели на улицу.

Также в российской столице прошла эвакуация в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова. Это случилось в консультативно-диагностическом центре, где нет лежачих пациентов, а пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» находятся в другом корпусе. На улицу вывели 900 человек.

В волгоградском ТРК «Мармелад» также прошла массовая эвакуация посетителей, на место приехали сотрудники экстренных служб. Позднее стало известно, что эвакуацию провели из-за звонка с угрозой минирования здания. После осмотра ТРК посетителей и сотрудников начали запускать внутрь.