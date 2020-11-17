Посетителей московских катков обязали соблюдать дистанцию

https://static.news.ru/photo/64a7fece-28e3-11eb-811b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При посещении катков Москвы посетители должны соблюдать социальную дистанцию не только в помещениях, но и на открытой ледовой площадке, сообщили в столичном Роспотребнадзоре.

Посетителям катков также необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. <...> Социальное дистанцирование в полтора метра соблюдать не только в помещениях катка, но и на открытой ледовой площадке, — говорится на сайте ведомства.

Кроме того, организаторы катков должны усилить дезинфекцию в помещениях. Следует обрабатывать контактные поверхности и инвентарь, обеззараживать воздух и организовать места обработки рук антисептиками. Контролировать соблюдение посетителями требуемых мер также должны организаторы.

При этом в ведомстве заявили, что на катках можно не надевать маски и перчатки. Там пояснили, что обязательным ношение масок и перчаток является во время нахождения в раздевалках, кассах, помещениях проката коньков и вспомогательных помещениях катков.

Ранее NEWS.ru писал, что вирусолог Александр Чепурнов назвал каток одним из самых безопасных мест отдыха в период пандемии. По его словам, там люди волей-неволей соблюдают дистанцию, а также передвигаются на большой скорости, что мешает распространению вируса.