«Mash на волне»: бойцы бригады «Медведи» избили посетителей кафе в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на волне» сообщил, что в Крыму посетителей одного из кафе избили и положили лицом в пол. По предварительной информации канала, зачинщиками происшествия были добровольцы бригады спецназа «Медведи», заявляющей, что ее снабжает глава республики Сергей Аксенов.

Как пишет «Mash на волне», инцидент произошел в заведении «Крепость», где двое представителей добровольческой бригады праздновали 23 февраля. Telegram-канал отмечает, что после конфликта на парковке они отлучились, а ночью вернулись с подмогой, избив некоторых посетителей заведения, а также сделав выстрелы в воздух из автоматов. Канал приводит слова очевидцев, которые рассказали, что первоначальных участников ссоры в кафе уже не было.

По сведениям «Mash на волне», в результат происшествия пострадал один человек, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Авторы Telegram-канала добавили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В свою очередь советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг данные о связи ЧВК «Медведи» с Сергеем Аксеновым. По его словам, названная ЧВК «имеет подчинение совсем по иной вертикали». Он также подчеркнул, что позиция руководства Крыма «четкая и понятная» — все виновные должны быть наказаны по закону.

Ранее в Санкт-Петербурге два бойца ЧВК, принимавшие участие в военной операции на Украине, угнали автомобиль и избежали наказания за содеянное. Невский районный суд города принял во внимание их боевые заслуги и освободил от ответственности. При этом каждому придется выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.