Посетителей Эрмитажа эвакуировали «по техническим причинам»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Из Эрмитажа в Санкт-Петербурге днем 16 июня эвакуировали посетителей, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе государственного музея, объяснив меры «техническими причинами». Очевидцы рассказали, что всех вывели без объяснений, а рядом со зданием дежурят микроавтобус сотрудников полиции и пожарная машина. Полицейский подтвердил одному из посетителей Эрмитажа, что людей эвакуировали из-за «нехорошей информации», но других подробностей не привел.

Сейчас мы работаем уже, можно приходить обратно. По техническим причинам был закрыт какое-то время, но сейчас мы работаем, — заявили в музее.

Ранее после сообщения о минировании из автовокзала в Кемерово эвакуировали пассажиров и персонал. Из-за случившегося многие опоздали на рейсы. Правоохранители провели проверку, спустя некоторое время автовокзал вернулся к работе.

В Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу ранее рассказали, что пассажирский поезд, следовавший из Москвы во Владивосток, остановили на станции Ружино в Приморском крае из-за поступившего сообщения о минировании. Из-за возникшей угрозы были эвакуированы 316 пассажиров.