Посетитель «Вкусно — и точка» в Мурино попытался отпинать работников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посетитель ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка» в Мурино напал на сотрудников заведения, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как он перелезает через стойку, после чего начинает бить работников ногами. Его удалось скрутить и передать сотрудникам полиции. В отношении нападавшего был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Инцидент произошел в филиале сети, расположенном на улице Авиаторов Балтики. Причины, подтолкнувшие 19-летнего посетителя к нападению на сотрудников, остаются неизвестными. Он был в ресторане не один, а с другом, который также вступил в конфликт с работниками ресторана. Однако его удалось вывести на улицу без участия сотрудников правоохранительных органов. Нападавшего же передали полицейским. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось ранее, 33-летний житель Москвы пришел в ресторан «Вкусно — и точка» в черной кофте с изображением рунических символов. Позднее он был задержан полицейскими за демонстрацию экстремистской символики. В суде мужчина признался, что последние пять лет симпатизирует национализму и разделяет идеи «белого движения». Его приговорили к 10 суткам административного ареста.