Посетитель «Ростикса» умер после того, как охранник спустил его с лестницы Житель Петербурга умер после удара головой в «Ростиксе»

Выпивший петербуржец ударился головой в кафе «Ростикс», когда его выводил оттуда сотрудник ЧОП, после чего пострадавший умер в больнице, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, погибший получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом височной кости.

Как пишет канал, в ночь на 11 декабря в ресторан быстрого питания на Лиговском проспекте пришел пьяный мужчина и повздорил с персоналом. На место приехал сотрудник ЧОП, 54-летний охранник попытался вывести петербуржца из заведения, но тот упал и его пришлось тащить за курту по полу. Посетитель оказался на лестнице, ударился головой и потерял сознание.

Приехавшие на место происшествия медики госпитализировали потерпевшего, спустя сутки он скончался. Сотрудник ЧОП явился в полицию с повинной, сейчас правоохранители оценивают степень его вины в произошедшем.