Посетитель ресторана в Мурино потушил невидимый пожар и попал на видео Mash: в Мурино мужчина распылил огнетушитель в ресторане и сбежал

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Посетитель ресторана Subway в Мурино Ленинградской области распылил огнетушитель в заведении, инцидент попал на камеры, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Канал утверждает, что ему мог привидеться пожар.

По словам администратора заведения, мужчина разговаривал сам с собой и был в неадекватном состоянии. В какой-то момент он схватился за огнетушитель и залил помещение пеной, после чего удалился. В Subway также рассказали, что он часто посещает ресторан. При этом мужчина ничего не заказывает, а только заряжает телефон.

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