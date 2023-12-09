Посетитель кафе вместо чизкейков на завтрак получил битой На Алтае хозяин кафе избил битой клиента и выгнал на улицу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хозяин кафе в селе Троицком Алтайского края набросился с битой на посетителя, разбил его телефон и выгнал на улицу, пишет Telegram-канал «Инцидент Барнаул». Мужчина пришел позавтракать чизкейками и недоумевает, почему стал объектом агрессивного поведения.

Был один в кафе, общественный порядок не нарушал. Купил два чизкейка, но второй доесть не успел. В кафе остались вещи, не дал их забрать. Битой разбил смартфон Vivo V17, стоимостью 20 тысяч рублей. Вот сходил, позавтракал, — приводит канал слова потерпевшего.

Инцидент произошел утром 26 ноября. Мужчина доедал уже второй кусок десерта, как на него посыпались удары. По данным Telegram-канала, в полиции Алтайского края подтвердили поступление сообщения о конфликте и порекомендовали пострадавшему самостоятельно обратиться в судебные органы для решения вопроса, связанного с возмещением ущерба.

Ранее сотрудник пиццерии в Тихвине в Ленинградской области избил коллегу-девушку прямо на рабочем месте. При этом вокруг были люди и все снимала камера видеонаблюдения. В этот день в заведении была плотная посадка, а работники едва справлялись с заказами. В какой-то момент у парня сдали нервы. По словам управляющей, дебошира уволили после случившегося, а пострадавшая все же осталась дорабатывать смену. Позже она написала заявление в полицию.