Посетитель бара сломал хостес нос и сбежал с места преступления SHOT: мужчина сломал нос девушке-хостес в баре в Челябинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетитель заведения Bla Bla Bar в Челябинске сломал нос девушке-хостес и сбежал с места преступления, передает Telegram-канал SHOT. Мужчина агрессивно себя вел из-за того, что его не пустили внутрь, говорится в публикации.

Как пишет канал, промоутер Ирина Сердюк ждала гостей у входа в бар, когда на нее набросился неизвестный. Он нанес ей удар кулаком по лицу, в результате чего девушке пришлось ехать в травмпункт.

Врачи сказала хостес, что нос сломан, сообщают авторы публикации. Промоутер написала на посетителя заявление в полицию, его ищут сотрудники правоохранительных органов.

Ранее начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Владимир Васенин заявил, что посетительница бара на Новослободской улице в центре Москвы устроила дебош и порезала осколком бокала двух мужчин. По его словам, конфликт между ней, сотрудником заведения и одним из гостей возник после того, как женщине сделали замечание за крики и нецензурную брань.

До этого в городе Ипатово Ставропольского края 22-летний сотрудник ДПС разбил бутылку о голову коллеги в кафе, где тот отмечал 23-й день рождения. У именинника диагностированы резаные раны шеи, лица и ушей. Нападавший был уверен, что супруга изменяет ему с ним. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье о покушении на убийство.