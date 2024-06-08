Поселок в Белгородской области подвергся обстрелу ВСУ Гладков сообщил об обстреле поселка Прохоровка со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

ВСУ атаковали поселок Прохоровка в Белгородской области с применением трех беспилотников, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, никто из местных жителей не пострадал, однако два жилых дома и храм были повреждены.

Поселок Прохоровка Прохоровского района подвергся атаке ВСУ с помощью трех БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. Первый беспилотник атаковал частный жилой дом. В результате его падения с последующей детонацией частично разрушен дом, повреждены хозпостройка, забор и автомобиль, — написал он.

По словам Гладкова, один из беспилотников взорвался возле частного дома, что привело к повреждениям окон, фасада, забора и хозпостройки. Второй беспилотник атаковал храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, повредив кровлю и фасад здания. В данный момент информация о последствиях инцидента уточняется.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 25 беспилотников ВСУ за прошедшую ночь. По данным ведомства, ВСУ предпринимали попытки атак на Ростовскую, Белгородскую, Брянскую, Тульскую, Астраханскую области, Крым, а также Краснодарский край. Больше всего беспилотников было направлено на Кубань и Крым.