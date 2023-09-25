Поселок Уразово вновь оказался под огнем ВСУ Гладков сообщил о повторном обстреле ВСУ поселка Уразово

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские военные вновь обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате нападения никто не пострадал, два частных дома в населенном пункте получили различные повреждения. Также были повреждены линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы устраняют последствия атаки.

Под повторный обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет. В одном частном домовладении от прилета снаряда разрушена летняя кухня, во втором — снарядом повреждена хозпостройка и выбиты окна в доме. Также повреждены линии электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы работают на месте, — написал Гладков.

О первом за сутки обстреле поселка Уразово Гладков сообщал утром. По его словам, в результате удара ВСУ пострадали две местные жительницы: у одной женщины легкая контузия, у второй — рассечение брови от осколков стекла. Медицинская помощь была оказана им на месте, госпитализация не потребовалась.

Кроме этого 25 сентября белгородский губернатор сообщал об обстреле города Шебекино. По его словам, от обстрелов пострадала женщина, находившаяся в салоне авто, когда один из снарядов ударил по дороге. Пострадавшая получила контузию.