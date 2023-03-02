Поселок Теткино в Курской области попал под обстрел Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино в Курской области, предварительно, есть пострадавшие, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. По его словам, российские военнослужащие открыли ответный огонь по позициям противникам. Других подробностей Старовойт не привел и пообещал дополнить информацию позже.

К сожалению, в эти минуты продолжается очередной обстрел поселка Теткино в Курской области. Наши вооруженные силы наносят ответный огонь. По предварительной информации, есть пострадавшие, — сказал глава региона.

24 февраля Вооруженные силы Украины больше часа наносили удары по приграничным районам Курской области. Один из снарядов попал в жилой дом в селе Попово-Лежачи. Старовойт подтвердил факт обстрелов и заявил, что суммарно 13 снарядов нанесли существенный урон инфраструктуре села. По его словам, в результате обстрелов пострадали девять домовладений в Попово-Лежачи, также в населенном пункте полностью пропал свет.

28 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Устинка попало под обстрел ВСУ. Он подчеркнул, что в результате произошедшего никто не пострадал. По словам чиновника, осколки снарядов повредили три частных домовладения. Там выбиты окна, а также посечены фасады и заборы.