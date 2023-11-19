Поселок Ровеньки попал под обстрел ВСУ в Белгородской области

Фото: МО Украины

Украинские военные обстреляли поселок Ровеньки, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал. Министерство обороны России не прокомментировало эту информацию.

Под обстрел ВСУ попал поселок Ровеньки. Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждено три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток, — сообщил глава региона.

За несколько дней до этого Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино. По словам Гладкова, один из снарядов прилетел на территорию местного промышленного предприятия, три человека получили ранения. Двоих пострадавших доставили в городскую больницу № 2, расположенную в Белгороде. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.

Также на днях Вооруженные силы Украины атаковали приграничные села Белгородской области. Гладков уточнил, что украинская армия задействовала минометы, а также беспилотники самолетного типа и дроны со взрывчаткой. Пострадавших нет.