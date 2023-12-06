Посадившим самолет в поле пилотам предложили уйти из «Уральских авиалиний»

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Командиру самолета и второму пилоту «Уральских авиалиний» Сергею Белову и Эдуарду Семенову, которые посадили пассажирский борт в пшеничном поле под Новосибирском в сентябре, предложили уволиться по собственному желанию, рассказали родственники пилотов «Известиям». Однако мужчины отказались писать заявления.

При этом в крупной авиакомпании не стали называть причину такой просьбы. В свою очередь Telegram-канал SHOT сообщает, что результат расследования оказался предсказуем и руководство обвинило пилотов в ошибке при подсчете количества топлива для перелета в другой аэропорт. По данным канала, мама Белова пообещала жаловаться на действия работодателей сына в Кремль.

Ранее сообщалось, что Росавиация осталась недовольна отчетом по итогам расследования посадки самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. Отмечается, что в документе указаны 15 нарушений. Так, раскрылся обман командира воздушного судна об индикации убранного положения шасси. При этом комиссия в отчете обошла стороной «недопустимо низкий уровень» подготовки пилотов, позволивших «безрассудные действия» в условиях ненормальной эксплуатации самолета.

Инцидент с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии» произошел 12 сентября. Пилотам удалось посадить воздушное судно со 161 пассажиром прямо на поле. Причиной экстренной посадки стал отказ гидросистемы. Изначально пилоты планировали посадить самолет на запасном аэродроме в Новосибирске, однако им не хватило топлива, чтобы долететь до него.