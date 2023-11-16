Более 60 автомобилей в Приморье повреждены из-за гололедицы МВД: в Приморском крае из-за гололедицы получили повреждения 66 автомобилей

Фото: t.me/prosecutor_pk

В Приморье произошло 37 дорожно-транспортных происшествий из-за гололедицы, сообщили в УМВД России по региону. Отмечается, что всего в результате столкновений повреждения получили 66 автомобилей. Один человек погиб.

На текущий момент в Приморье зарегистрировано 37 автоаварий, в том числе пять — с пострадавшими, одна — с погибшим. Травмированы 12 человек. Повреждено 66 транспортных средств, — говорится в сообщении.

Гололедица стала причиной ДТП с пассажирским микроавтобусом в Приморье. Водитель не смог удержать машину на трассе и перевернулся. В салоне находились дети. Восемь из них получили травмы, шестеро госпитализированы. Позже в Сети появились кадры с места аварии.

Накануне Telegram-канал Don Mash сообщил об аварии, участниками которой стали сотрудники администрации Таганрога. По его информации, чиновники ехали на микроавтобусе, в который врезался легковой автомобиль, и тот перевернулся. Канал уточнил, что инцидент произошел на трассе Таганрог — Беглица. По данным Don Mash, пострадали около десяти человек, их забрали в городскую больницу.

До этого стало известно, что жена блогера Александра Лещева из Краснотурьинска погибла в ДТП на трассе в Свердловской области. Виктория Лещева находилась в рейсовом автобусе, который столкнулся с грузовиком на Серовском тракте, девушке было 28 лет.