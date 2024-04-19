Порядка 25 воздушных целей сбили на подлете к российскому региону Гладков: силы ПВО сбили 25 воздушных целей на подлете к Белгороду

Фото: МО РФ

Российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, на подлете к городу сбили 25 воздушных целей. По предварительной информации, никто не пострадал.

В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в трех частных жилых домовладениях выбиты окна и посечены фасады. Различные повреждения выявлены на территории четырех складских помещений: выбиты окна, повреждены кровли и фасады. В одном из складов произошло возгорание, которое было оперативно потушено пожарными расчетами, — написал глава региона.

Также, уточнил он, поврежден забор и выбиты окна в одном из корпусов промышленного предприятия. Порядка 11 легковых автомобилей разбиты, пробита крыша одного гаража.

Прошлой ночью, 18 апреля, над Белгородом и Белгородским районом также сработала система ПВО. Гладков рассказал, что на подлете к городу силами ПВО была сбита 21 воздушная цель. Один человек пострадал — женщина госпитализирована с осколочных ранением левой стопы. Кроме того, в поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом повреждена кровля и разрушена одна из стен.

Ранее правительство Белгородской области выплатило денежные компенсации более 60 предприятиям в Шебекинском городском округе, получившим повреждения при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. Гладков информировал, что средства были получены при поддержке президента России Владимира Путина.