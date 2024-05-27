Порядка 15 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аварийное отключение электричества во Владивостоке привело к прекращению электроснабжения 90 домов, в которых проживают 15 тысяч жителей, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья. Ведомство начало проверку по факту инцидента.

В результате аварий на фидерах трансформаторной подстанции «Загородная» произошло прекращение электроснабжения жителей улиц Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Новожилова, Пацаева, Сахалинская, 2-я Строительная, 3-я Строительная и других, — уточнила пресс-служба.

Ранее, 21 мая, похожее уже происходило. Тогда жители 13 улиц во Владивостоке остались без электроэнергии вследствие аварийной ситуации. Отключения были зафиксированы на улицах Бородинской, Давыдова, Кутузова, Русской, проспекте 100-летия Владивостока, Адмирала Горшкова, Адмирала Смирнова, Анны Щетининой, Барклая, Залесной, Лесной, Маковского, Раевского.

Кроме того, жители Новороссийска массово остались без света из-за пожара на подстанции. Мэр города Андрей Кравченко рассказал, что проблема коснулась 26 тысяч горожан. На места сразу выехали аварийные службы.

До этого авария на подстанции «Южная» привела к отключению света в Курской области. Порядка 120 тысяч человек остались без электричества.