Порядка 13 человек пострадали в ДТП с грузовиком под Петербургом 13 человек пострадали в ДТП с грузовиком в Гатчинском районе Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Тринадцать человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Там отметили, что все они госпитализированы с различными травмами.

Водитель рейсового автобуса ПАЗ маршрута № 528 выехал на полосу встречного движения, где врезался в двигавшийся навстречу автомобиль «Скания 340» с полуприцепом. Водителя автобуса увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее два человека погибли в ДТП с двумя фурами в Абатском районе Тюменской области. Авария произошла на 371-м километре автодороги Тюмень — Омск по причине выезда одного из водителей на встречную полосу. Движение по федеральной трассе было перекрыто. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что кабины обоих большегрузов превратились в груды металла. По словам начальника отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Ишимский» Виктора Ларионова, нарушителем ПДД был водитель, который ехал из Тюмени.

До этого в центре Хабаровска автобус протаранил машину скорой помощи. Спецавтомобиль ехал с включенными маяками и сиреной, однако водитель автобуса его все равно не заметил. В результате двое медработников получили ушибы.