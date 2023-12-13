Порядка 100 тысяч жителей Ростовской области остаются без света Голубев: электроснабжение не удалось восстановить у порядка 100 тысяч ростовчан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 100 тысяч жителей Ростовской области остаются без электроснабжения на утро 13 декабря, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. Сотрудники аварийных бригад работали всю ночь. В настоящий момент восстановление линий электропередачи продолжается, уточнил глава области.

На утро в Ростовской области пока остаются без электроснабжения около 100 тысяч человек. Аварийные бригады работали всю ночь и продолжают восстановление электроснабжения сейчас. Доклады о ходе работ по всей области заслушаю сейчас на совещании в правительстве, — сообщил Голубев.

За прошедшую ночь восстановить электроснабжение удалось у порядка 80 тысяч жителей региона. Главным достижением является починка высоковольтной линии. Это позволило вернуть свет в дома жителей Александровки и части Аксая, сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Без электричества остались порядка 150 тысяч жителей. По словам Голубева, причиной перебоев стали гололед и порывистый ветер, которые обрушились на регион и повредили линии электропередачи.