В России создали группу по устранению загрязнений под Иркутском

https://static.news.ru/photo/1c0a0a36-d555-11ea-89a5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

По поручению президента РФ Владимира Путина была образована межведомственная рабочая группа по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории Усолья-Сибирского в Иркутской области.

Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Доклад о проведённой работе будет представлен президенту через три месяца.

Состав группы утвердила зампред правительства Виктория Абрамченко. В неё вошли врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, представители руководства Росприроднадзора, МЧС, Минобороны (Управления войск радиационной, химической, биологической защиты ВС РФ), Росгвардии, Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Минздрава, ФМБА, Росреестра, госкорпорации «Росатом», ФГУП «Федеральный экологический оператор», НИИ гигиены, профпаталогии и экологии человека.

Абрамченко также отметила, что будет полностью рекультивирована территория химического предприятия, организована система экологического мониторинга, а также в будущем будет создана новая инфраструктура и среда для жизни граждан.

Закрывшееся в 2005 году предприятие химической промышленности «Усольехимпром» стало причиной экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает 76,8 тысячи человек. Режим ЧС там действует с октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ. Так, на территории промплощадки находится крупный очаг ртутного загрязнения, а также хранятся ёмкости с химическими веществами. Здания, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами.

В четверг, 30 июля, президент России Владимир Путин заявил, что загрязнённую промплощадку в Усолье-Сибирском необходимо изолировать и обеспечить её охрану силами Росгвардии. По словам российского лидера, экологические проблемы города на протяжении долгих лет не решались и замалчивались. Груз экологических проблем накапливался с 1930-х годов.

Как писал NEWS.ru, глав СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение организовать доследственную проверку по факту экологической проблемы в Усолье-Сибирском Иркутской области.