Порубленного топором 12-летнего мальчика отправили в больницу в Уфу Mash Batash: порубленного топором 12-летнего жителя Башкирии доставили вертолетом в Уфу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

12-летнего школьника из Стерлибашевского района Башкирии, которого накануне порубил топором взбесившийся родственник, доставили вертолетом в больницу в Уфу, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По информации канала, юноша по пути потерял более 40% крови, за его жизнь борются врачи.

По данным авторов, медики оперировали мальчика всю ночь в больнице по месту жительства, однако позже решили перевезти его в центральную районную больницу в Уфу. Сейчас школьник находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Как сообщал ранее Mash Batash, 12-летнего мальчика изрубил топором 27-летний муж его сестры, они жили вдвоем. Молодой человек напал на своего несовершеннолетнего родственника в бане. Школьник попытался убежать из дома и потерял сознание.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, ранившего топором двух человек в парке на севере Москвы. СК возбудил уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц, обвиняемому 65 лет.

В Ростове-на-Дону ранее полицейские задержали 19-летнюю местную жительницу, которая с топором напала на другую девушку в здании местного училища. Как полагает следствие, подозреваемая взяла топор с пожарного щита и нанесла удар по голове 17-летней девушке. Как отметили в СК, нападение произошло «на почве личных неприязненных отношений».