Португальский бизнесмен рассказал, как избавиться от смога под Красноярском

Дешёвое электричество решит проблему «чёрного неба» над Минусинском Красноярского края, заявил живущий в городе португальский бизнесмен Мануэл Доурадо «МК в Красноярске». По его мнению, смог над городом появляется из-за отопления жилья углём и дровами.

Я сам пользуюсь для обогрева дома электрической системой. Но электричество дорогое, поэтому люди пользуются углём. За электричество я плачу в три раза больше, чем другие минусинцы: 3,5 рубля за киловатт, в то же время, насколько знаю, в центре Минусинска или Абакана жители платят 1,6 рубля. Но это тоже большая сумма, — сказал Доурадо.

Он считает, что понижение тарифов на электричество позволит жителям подключать электрокотлы и не загрязнять воздух.

Режим «чёрного неба» действует в Минусинске с Нового года почти постоянно, но сейчас, по словам португальца, воздух стал чище.

Ранее местные жители выложили снятое с высоты птичьего полёта видео смога. На кадрах видно, что город и окрестности затянуты бурой дымкой. Люди не выходили на улицу, опасаясь отравления смогом от угольного дыма, поскольку, согласно данным специалистов, предельно допустимый уровень концентрации бензопирена в городе превышал норму в 80 раз.