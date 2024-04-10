Портрет Вовы Адидаса закатали в гаражную краску в Петербурге В Петербурге закрасили портрет Вовы Адидаса на Каменноостровском проспекте

Фото: Wink

Кадр из сериала «Слово пацана»

В Санкт-Петербурге закрасили портрет Ивана Янковского в образе героя сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Вовы Адидаса, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Изображение было нанесено на стену гаража на Каменноостровском проспекте.

Как сообщает канал, изначально на гараже появился сам портрет. Затем уже другие участники «перфоманса» дополнили его переделанной цитатой Адидаса, сделав акцент на искусстве. В итоге изображение закрасили сплошной коричневой краской.

Ранее стало известно, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» принес его режиссеру Жоре Крыжовникову 34 млн рублей. По данным СМИ, над кинокартиной работали сразу три студии: НТВ, «НМГ студия» и Toomuch Production. Крыжовников является совладельцем последней компании — ему принадлежит 50%.

До этого сценарист нашумевшей киноленты Андрей Золотарев ответил на вопрос о готовности команды заняться работой над вторым сезоном проекта. Он отметил, что в планах пока нет съемок продолжения кинокартины. По его словам, причиной такого решения является стремление создателей сериала сделать второй сезон не хуже, чем первый, а это сложно, поскольку первый сезон получился «правда классным».