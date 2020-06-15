Порошенко в суде проигнорировал большинство вопросов по делу Януковича

Апелляционный суд Киева пригласил экс-президента Петра Порошенко как свидетеля по делу о государственной измене Виктора Януковича, руководившего Украиной до 2014 года. Суд позволил Порошенко проигнорировать большинство вопросов адвокатов предшественника.
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Сегодня Апелляционный суд Киева, как и Оболонский ранее, активно помогал Петру Порошенко не отвечать на вопросы защиты Виктора Януковича, а следовательно, в дальнейшем за содеянное, — цитирует агентство адвоката Виталия Сердюка.
Порошенко на процессе назвал себя «политическим оппонентом Януковича» и возложил на предшественника ответственность за утрату Украиной полуострова Крым.
Как писал NEWS.ru, суд рассматривает апелляцию Януковича на решение Оболонского районного суда, который в январе 2019-го приговорил экс-президента к 13 годам лишения свободы за госизмену и «пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ». При этом тогда его признали непричастным к потере Крыма.
В 2020 году Порошенко сам оказался фигурантом уголовного дела. Экс-президента обвинили в принуждении руководителя Службы внешней разведки к превышению должностных полномочий. Офис генпрокурора допустил заключение Порошенко под стражу.
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