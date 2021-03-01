Порошенко жёстко высказался о вакцине от коронавируса для украинцев

https://static.news.ru/photo/169fb758-7ab9-11eb-9fc4-96000091f725_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вакцину, которой прививают граждан Украины, лидер партии «Европейская солидарность» и экс-президент страны Пётр Порошенко назвал «г...вном». Об этом он заявил на заседании Согласительного совета.

По словам Порошенко, он вернулся из Прикарпатья, где сложилась критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии. При этом люди отказываются прививаться вакциной от коронавируса Oxford/AstraZeneca.

На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться (прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии), потому что г...вно привезли, — цитирует экс-президента «Страна.ua».

Он добавил, что в Прикарпатье новый штамм вируса распространился из-за незакрытых курортов, владельцы которых набивают карманы.

В Прикарпатье, по крайней мере, в тех больницах, где я был, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом, — заявил Порошенко.

В конце января Верховная рада одобрила закон о регистрации вакцин, который запрещает использование на Украине российских препаратов от коронавирусной инфекции. Депутаты поддержали инициативу, которая позволяет регистрировать привезённые на Украину вакцины от COVID-19 в ускоренном порядке для экстренного применения. В документе содержится норма о запрете такой привилегии для российских препаратов. Отмечается, что вакцина от коронавируса может подлежать ускоренной регистрации, если, кроме прочих условий, «она не была разработана государством-агрессором», которым украинские власти считают РФ.

Как сообщал NEWS.ru, Кива заявил о начале кампании на Украине по сбору подписей за начало процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского. Поводом для этого стала блокировка украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.