Украинская модель заменила порноактрису на баннере под Челябинском Baza: Сашу Грей на баннере в Челябинской области заменили на модель с Украины

Фото: vk.com/leragdkvch

Валерия Гайдукевич

Американскую порноактрису Сашу Грей на баннере в Челябинской области заменили на изображение другой девушки, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, местные жители узнали в новой представительнице спартакиады «Уральская метелица» модель с Украины Валерию Гайдукевич.

Отмечается, что, когда об этом узнали власти Агаповки, баннер решили вовсе убрать. Теперь на месте стоит только железное основание билборда.

Ранее стало известно, что администрация Агаповского района Челябинской области заменила изображение Саши Грей на одном из арт-объектов города. Звезда взрослого кинематографа предстала на обозрение местных жителей в образе Снегурочки. Сельчане узнали ее и пожаловались властям. В администрации села заявили, что никто из чиновников не смотрит подобное «искусство» и никто даже «подумать не мог», когда выбирали картинку.

В начале февраля активист из Башкирии Расул Ахияретдинов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением переделать главную скульптуру мемориального комплекса на Мамаевом кургане «Родина-мать зовет!». По его мнению, у статуи вызывающе торчат соски, что провоцирует некоторых блогеров «потрогать» их на фото и видео.