Порностример убедил возлюбленную взять кредит на «бизнес» и исчез Don Mash: житель Таганрога не стал отдавать бывшей девушке 500 тысяч рублей

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Уроженец Таганрога убедил возлюбленную взять кредит на 500 тысяч рублей и начать стримить эротические видео за донаты, а когда девушка потребовала вернуть деньги, то он исчез, пишет Telegram-канал Don Mash. Молодые люди познакомились в Москве, а вот вести «бизнес» решили в родном городе 24-летнего мужчины.

Начинающий «предприниматель» объяснил 19-летней девушке необходимость именно ей обратиться в банк тем, что у него самого плохая кредитная история. В итоге 456 195 рублей были потрачены на покупку компьютера, микрофона, камеры, мыши и коврика.

Однако затем пара рассталась, девушка оставила ему всю технику, но попросила вернуть деньги. В ответ стример заблокировал бывшую во всех мессенджерах. Потерпевшая обратилась в полицию.

Ранее в Якутске задержали стримера-педофила, который в прямом эфире насиловал пятилетнюю внучку своей сожительницы. 42-летнего мужчину разыскивала не только полиция, но также добровольцы и частный детектив. В Сеть утекли непристойные кадры с ним и внучкой женщины, с которой подозреваемый жил в гражданском браке.

В октябре в Санкт-Петербурге полиция задержала местного жителя, подозреваемого в съемке порно со школьницами. Мужчина выкладывал интимные видео с девочками на эротических сайтах под чужим именем, впоследствии его удалось вычислить по IP. Подозреваемый признался в содеянном.