Поражение склада ВСУ российской авиацией попало на видео «Воин DV»: российская авиация уничтожила склад ВСУ в Малиновке

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Воин DV» опубликовал видео уничтожения склада Вооруженных сил Украины в Малиновке. Отмечается, что удар нанесен российской авиацией. На кадрах видно, как на здание сверху падает снаряд, после чего происходит взрыв. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Ранее тот же Telegram-канал опубликовал видео уничтожения станции Starlink на позициях ВСУ. Канал уточняет, что это позволило оставить без связи группировку противника в Малиновке. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Тем временем, военнослужащий 15-й отдельной Александрийской мотострелковой бригады ВС России с позывным Рассвет рассказал, как подбивали первый американский танк M1 Abrams в зоне СВО. Это случилось 26 февраля на Авдеевском направлении. По словам бойца, били двумя дронами. Первый беспилотник поразил тыльную кормовую часть, а вторым нанесли удар под башню.

Уничтожившим американский танк российским военным направят 10 млн рублей в ближайшее время, заявил актер и режиссер Иван Охлобыстин. Такую награду он пообещал ранее за каждый подбитый американский Abrams. При этом Министерство обороны официально платит премии в размере 200 тысяч рублей за танк противника.