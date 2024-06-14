Попытки ВСУ усилить позиции пошли прахом благодаря действиям ВС РФ МО: группировка «Восток» пресекла попытки ВСУ усилить позиции у Владимировки

Фото: МО РФ

Группировка «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротацию, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. По его словам, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и места скопления живой силы и техники противника.

В течение суток уничтожены до 155 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты, буксируемая гаубица М198, 3 единицы автомобильной техники, 3 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 2 пункта боепитания, — отметил он.

Кроме того, в ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю. Военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, подытожил собеседник агентства.

Ранее оператор российского беспилотника рассказал, как уничтожил танк Abrams на Авдеевском направлении одним ударом. Машина «вспыхнула, как спичка» после попадания в него снаряда с FPV-дрона. Сначала военнослужащие даже не поняли, что это за техника, думали, Leopard — из-за больших размеров, добавила пресс-служба Минобороны РФ.

До этого координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий известил, что Часов Яр в ДНР на сегодняшний день примерно на 70% находится под контролем ВС РФ. Российские военные обошли город с западной стороны, отрезая подвоз вооружения и продовольствия. Минобороны РФ не комментировало информацию.