Попытка штурма ВСУ в районе Урожайного попала на видео

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

В Сети появилось видео, как украинские военные попытались пойти штурмом на населенный пункт Урожайное в ДНР. На кадрах видно, как группа бойцов ВСУ начала заходить на бронетехнике в поселок, однако российские войска открыли огонь и уничтожили военных.

Как заявил ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в ходе ожесточенных боестолкновений украинским военным удалось взять под контроль северную часть населенного пункта Урожайное. По его словам, для достижения цели противник стал совершать большое число «мясных штурмов». Кроме этого, в боевых действиях под Урожайным были уничтожены несколько подразделений элитных морпехов ВСУ, отметил он. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Позднее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на служащих батальона «Восток» сообщил, что российские военные пытаются оттеснить бойцов ВСУ от участка фронта в районе Урожайного. По их словам, ВС РФ пытаются уничтожить всю живую силу противника вблизи населенного пункта. Минобороны России эту информацию не комментировало.