Попытка прорыва украинской ДРГ под Брянском могла стоить жизни пограничнику Котенок сообщил о гибели пограничника при прорыве украинской ДРГ под Брянском

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил о возможной гибели российского пограничника при попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область. По его словам, соответствующую информацию публикует ряд источников. Министерство обороны РФ данные сведения не комментировало.

Украинская ДРГ в составе от 15 до 30 человек пыталась проникнуть в российский регион утром 4 сентября, уточнил военкор. Между российскими пограничниками и членами группы развязался бой, после которого ДРГ была вынуждена отступить, говорится в публикации.

По предварительной информации, один пограничник погиб при попытке прорыва украинской ДРГ в Брянской области <...> Сегодня утром диверсанты в количестве от 15 до 30 человек под прикрытием украинской артиллерии пытались зайти на российскую территорию в районе н.п. Подывотье. После ожесточенного боя ДРГ с потерями отошла на территорию Украины, — рассказал Котенок.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что украинские диверсанты пытались проникнуть в Брянскую область в 6:30 утра. По данным канала, группа состояла из 10 вооруженных человек. Пограничники были вынуждены вступить в перестрелку с нарушителями, говорится в публикации.