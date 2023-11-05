Попытка похудеть довела школьницу до госпитализации В Петербурге школьница отравилась таблетками, пытаясь похудеть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница попала в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления медикаментами, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Девушка хотела быстро похудеть и выпила шесть таблеток двух медпрепаратов. В результате у нее было диагностировано острое отравление.

Сейчас она находится в тяжелом состоянии, — сообщил собеседник журналистам.

Сейчас полиция проводит проверку. Правоохранители выясняют, откуда у подростка возникло желание стремительно сбросить вес и почему она выбрала именно такой способ. «Фонтанке» стало известно, что пострадавшая очень хотела похудеть и выпила по три таблетки слабительного и мочегонного.

В октябре в Москве девятиклассница попала в больницу с сильными спазмами в животе после продолжительной диеты. 15-летняя школьница намеренно резко похудела летом, после чего у нее начались проблемы со здоровьем. По словам матери, в прошлом учебном году дочь весила более 70 килограммов и очень стеснялась этого. Чтобы похудеть, школьница полностью отказалась от приема пищи и в результате потеряла 15 килограммов. При этом мать насильно заставляла дочь есть.