«Попытка опорочить праздник»: глава Башкирии об ударе БПЛА в Салавате Глава Башкирии подтвердил удар беспилотника по предприятию в Салавате

Фото: kremlin.ru

Радий Хабиров

Беспилотный летательный аппарат совершил атаку на промзону Салавата 9 мая около 13:00 по местному времени, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, после удара рядом с одной из установок компании «Газпром нефтехим Салават» произошло задымление. Глава региона назвал атаку «попыткой опорочить» празднование Дня Победы.

Сегодня в районе 13:00 беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават». Предприятие работает в штатном режиме. <...> Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены. Всех еще раз с Днем Победы! — отметил Хабиров в своем Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что БПЛА нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии. По его информации, в результате атаки на территории предприятия начался пожар. Согласно предварительным данным канала, никто не пострадал. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Утром 9 мая средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области. Как уточнили в Минобороны РФ, ВСУ пытались совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа.