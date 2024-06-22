Попытавшийся затащить школьника в машину петербуржец оправдался Житель Петербурга попытался затащить школьника в машину из-за хулиганства детей

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Житель Санкт-Петербурга, схвативший ребенка и попытавшийся силой затолкать его в машину вечером 21 июня, оправдал свой поступок, сообщает телеканал «78». Как утверждает мужчина, дети на протяжении нескольких дней хулиганили, стуча в окна его квартиры и крича гадости.

Бегали, в ставни ломились, в окно, в форточку орали гадости всякие, матерились. В какой-то момент это просто очень-очень сильно надоело, — рассказал петербуржец.

Мужчина отметил, что первое время он пытался спокойно поговорить с детьми, однако они не слушали его. Собираясь на работу, он заметил подростков возле своего окна, после чего поймал одного из них за руку.

Я ему предложил несколько вариантов: либо звоним родителям, либо ждем полицию в моей машине, либо я ему объясняю доходчиво, что так делать нельзя, — добавил петербуржец.

Он признал, что поступил неправильно. По словам мужчины, он пытался помириться с родителями мальчика, но те ему не ответили. Они уже написали заявление в полицию, а также зафиксировали побои у ребенка.

Ранее Следственный комитет по Санкт-Петербургу сообщил о начале проверки по факту попытки похищения ребенка. Также было опубликовано видео, на котором мужчина силой пытался затолкать подростка в машину.